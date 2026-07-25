В Свердловской области 12 муниципалитетов полностью освободились от паводковой воды

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Почти 400 приусадебных участков и более 50 жилых домов за сутки освободились от паводковых вод в 9 населенных пунктах Свердловской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что 12 муниципалитетов, освобожденных от паводковых вод - это муниципальные округа Артемовский, Алапаевское, Кушвинское, Нижнесергинское, Бисерть, Верхняя Салда, Верхотурье, Карпинск, городские округа Ревда, Среднеуральск и Верхний Тагил, а также поселок Староуткинск.

"За минувшие сутки от паводковых вод полностью освободились 60 жилых домов и 390 приусадебных участков в 9 населенных пунктах. Оперативные группы МЧС России и старосты населенных пунктов обеспечивают непрерывный гидрологический мониторинг", - говорится в сообщении.

При этом в Невьянском Муниципальном округе был введен режим ЧС.

За сутки в Свердловской области произошло затопление 10 жилых домов, 19 приусадебных участков. Всего в области, по данным МЧС, на утро субботы остаются затопленными 498 жилых домов, 2785 приусадебных участка, 21 дачный дом и 10 низководных мостов.

К ликвидации последствий паводка и оказанию помощи жителям привлечены более 500 человек и 150 единиц техники.

В настоящее время затоплений не прогнозируется.