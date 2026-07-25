Минобороны РФ сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре в Черниговской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры в Черниговской области, которые использовались в интересах ВСУ.

"В результате ночного удара беспилотным аппаратом "Герань-4 Сикер" была уничтожена подстанция 110 кВ в населенном пункте Мена. В дневное время прямым попаданием российского ударного БпЛА того же типа была уничтожена подстанция 40 кВ в населенном пункте Семеновка",- заявили российские военные.

Ведомство опубликовало кадры ударов.