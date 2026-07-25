Бензин в субботу в Севастополе будет в свободной продаже на 7 АЗС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Севастополе в субботу будет вестись на семи автозаправочных станциях (АЗС) сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С 10:00 на 7 заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марки Аи-95 Ultra", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По прежнему действует ограничение в объеме 20 литров на одну машину, продажа в канистры на этих заправках запрещена.

В пятницу свободная продажа топлива также велась на семи АЗС этой сети.

В субботу в городе также отпуск топлива ведется по QR-кодам, по ним времена разрешена заправка топлива в канистры. На АЗС другой сети также свободно продается бензин Аи-100 и дизельное топливо NP.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.