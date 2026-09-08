Поиск

Лавров констатировал утрату Украиной признаков легитимного субъекта международных отношений

Лавров констатировал утрату Украиной признаков легитимного субъекта международных отношений
Сергей Лавров
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Украина утратила признаки, которые позволили России признать ее в качестве , заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вот это "или-или", это противопоставление всех, кто не хочет порвать с Россией, европейским ценностям оно живёт в них давно. И мы уже многое обсуждали, но то, что Украина, которую мы признавали как легитимное явление в мировой политике, не существует более, это факт", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

Лавров напомнил, что Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина зря отказалась от ядерного оружия: "Многие политики стали всерьёз намекать, что почему бы им не использовать наличие и знаний, и технологий, собственно говоря, наработанных в советское время, чтобы вернуться к этому статусу".

"Про НАТО я даже уже не хочу говорить. Они все заявляют, что членство в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе будет гарантировать им безопасность. Отныне Евросоюз - это такой же военный блок, как НАТО. Все те признаки, провозглашённые устоями украинского государства, которые позволили нам признать его в качестве независимого субъекта международных отношений, утрачены", - подчеркнул глава МИД РФ.

В ходе программы Лаврову бы задан вопрос, как сделать так, чтобы "россияне могли чувствовать себя уверенно, что через 25 лет не повторится подобное, что те, кто будут жить на территории западной Украины, не будут звать НАТО к себе, а смогут дать им отпор".

Глава МИД сказал: "Все рассуждают, что России нужна "буферная зона". Пусть Украина этим буфером станет. Мы неоднократно - и президент России, и ваш покорный слуга - вспоминали, как образовалась современная Украина. Когда волею советского руководства западные территории были прирезаны Советскому Союзу, на которых веками жили сильно националистически настроенные представители разных европейских национальностей".

МИД Украина Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 8 сентября

Лавров констатировал утрату Украиной признаков легитимного субъекта международных отношений

 Лавров констатировал утрату Украиной признаков легитимного субъекта международных отношений

Росгвардейцы есть среди погибших при сходе лавины в КБР

Гражданин Молдавии арестован по делу о покушении на саратовского военного

Путин провел часовой телефонный разговор с Трампом

 Путин провел часовой телефонный разговор с Трампом

Суд в Оренбурге смягчил наказания по делу об участии в запрещенном движении ЛГБТ

Суд отменил регистрацию на выборы в Госдуму кандидата от челябинского "Яблока"

Иран с июля стал основным покупателем российского зерна

 Иран с июля стал основным покупателем российского зерна

Глава совета директоров "Евротранса" арестован по делу о хищении топлива

 Глава совета директоров "Евротранса" арестован по делу о хищении топлива

Выход в море запретили в Геленджике из-за угрозы атаки безэкипажных катеров
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3673 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2525 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11622 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов