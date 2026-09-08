Лавров констатировал утрату Украиной признаков легитимного субъекта международных отношений

Сергей Лавров Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Украина утратила признаки, которые позволили России признать ее в качестве , заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вот это "или-или", это противопоставление всех, кто не хочет порвать с Россией, европейским ценностям оно живёт в них давно. И мы уже многое обсуждали, но то, что Украина, которую мы признавали как легитимное явление в мировой политике, не существует более, это факт", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

Лавров напомнил, что Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина зря отказалась от ядерного оружия: "Многие политики стали всерьёз намекать, что почему бы им не использовать наличие и знаний, и технологий, собственно говоря, наработанных в советское время, чтобы вернуться к этому статусу".

"Про НАТО я даже уже не хочу говорить. Они все заявляют, что членство в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе будет гарантировать им безопасность. Отныне Евросоюз - это такой же военный блок, как НАТО. Все те признаки, провозглашённые устоями украинского государства, которые позволили нам признать его в качестве независимого субъекта международных отношений, утрачены", - подчеркнул глава МИД РФ.

В ходе программы Лаврову бы задан вопрос, как сделать так, чтобы "россияне могли чувствовать себя уверенно, что через 25 лет не повторится подобное, что те, кто будут жить на территории западной Украины, не будут звать НАТО к себе, а смогут дать им отпор".

Глава МИД сказал: "Все рассуждают, что России нужна "буферная зона". Пусть Украина этим буфером станет. Мы неоднократно - и президент России, и ваш покорный слуга - вспоминали, как образовалась современная Украина. Когда волею советского руководства западные территории были прирезаны Советскому Союзу, на которых веками жили сильно националистически настроенные представители разных европейских национальностей".