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Пассажиры и экипаж арестованного на Шпицбергене судна прибыли в Мурманск

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Группа пассажиров и членов экипажа арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" из 89 человек прибыла в Мурманск после эвакуации с арктического архипелага, передал корреспондент "Интерфакса".

Размещение организовано в пяти отелях Мурманска.

Встречая прибывших, губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что "все вернулись, и несмотря на противодействие, все было четко организовано здесь, в министерстве иностранных дел, в министерстве развития Дальнего Востока и Арктики, команде правительства".

"Мы своих не бросаем, встретили, сейчас всех разместим, накормим, чтобы все было хорошо. Главное, чтобы все было хорошо, благополучно завершилось, несмотря на все недружественные действия наших соседей", - прокомментировал Чибис журналистам.

Он отметил отзывчивость мурманского бизнес-сообщества, которое оперативно организовало размещение возвращенных россиян в отелях Мурманска.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 8 сентября осуществлена эвакуация российских граждан. Она прошла при содействии норвежских властей в тесной координации между ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь", посольством России в Осло, генконсульствами на Шпицбергене и в Киркенесе.

"Гражданам России оказаны необходимая помощь и поддержка. После пересечения границы содействие в обеспечении переезда в Мурманск оказывается руководством Мурманской области", - говорилось в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Губернатор Шпицбергена накануне по распоряжению окружного суда Норд-Тромса арестовал российское судно "Профессор Молчанов", пришвартованное в Баренцбурге. Окружной суд 31 августа постановил арестовать судно по иску "Нафтогаза", поданного в рамках "борьбы компании за возвращение средств" после потери крымских активов в 2014 году. Судну предписано находиться в Баренцбурге до иного решения губернатора или окружного суда Норд-Тромса.

Порт приписки "Профессора Молчанова" - Архангельск. С июня 2025 года судно осуществляет регулярные грузопассажирские рейсы из Мурманска в Баренцбург.

Мурманск Шпицберген Норвегия МИД РФ Профессор Молчанов
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