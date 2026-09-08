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Росгвардейцы есть среди погибших при сходе лавины в КБР

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили, что среди альпинистов, погибших при сходе снежной лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, есть сотрудники ведомства.

"Часть группы альпинистов, погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии, - представители Росгвардии. Руководство ведомства выражает соболезнования родным и близким погибших и оказывает семьям всю необходимую помощь и меры социальной поддержки", - заявили в Росгвардии.

Там добавили, что информация о гибели военнослужащих центра спецназначения "Витязь", опубликованная ранее в интернете, не соответствует действительности.

Вечером 6 сентября с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии на проходившую по маршруту группу из 33 альпинистов сошла лавина. В настоящее время известно о гибели 12 человек.

В связи с произошедшим следственными органами Следственного комитета России расследуется уголовное дело о халатности.

КБР Росгвардия
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Росгвардейцы есть среди погибших при сходе лавины в КБР

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