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Что произошло за день: вторник, 8 сентября

Разговор Путина и Трампа, высылка российских дипломатов из Венгрии и забор на границе РФ и Финляндии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел часовой телефонный разговор с Дональдом Трампом. Президенты РФ и США положительно оценили визиты Уиткоффа и Кушнера и условились продолжать контакты, в том числе продолжить работу по обмену задержанными и осужденными лицами. Путин также заявил об отсутствии у России агрессивных планов в отношении Европы.

- Власти Венгрии решили выслать 10 российских дипломатов. В МИД страны заявляют, что эти лица "занимались в Венгрии деятельностью, которая является недопустимой для дипломатов в рамках Венской конвенции". МИД РФ пообещал "жесткий и болезненный" ответ.

- Десять человек пострадали в результате атаки БПЛА в Саратове. Среди пострадавших - трое детей.

- Экипаж и пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" пересекли российско-норвежскую границу. Они направляются в Мурманск.

- Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 12. Среди погибших есть росгвардейцы.

- Финляндия завершила строительство двухсоткилометрового забора на границе с Россией. Строительство забора высотой 4,4 метра с системами технического наблюдения велось с марта 2023 года.

- Глава совета директоров "Евротранса" Игорь Мартышов арестован по делу о хищении топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции.

- Первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин скончался накануне своего 92-летия.

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