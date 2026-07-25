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Около 140 БПЛА сбито за сутки над Курской областью

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 139 украинских дронах, сбитых за сутки на территории региона, ранены два человека.

"Всего в период с 09:00 24 июля до 09:00 25 июля сбито 139 вражеских беспилотников. 14 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 4 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - приводятся слова Александра Хинштейна в мессенджере Max.

В результате атак ранены два человека: в селе Щекино Рыльского района 58-летняя женщина и в селе Беседино Курского района 37-летний мужчина. Также уничтожен частный дом в селе Долгий Колодезь Беловского района.

Александр Хинштейн Курская область
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