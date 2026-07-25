Грузовые ж/д тарифы с 1 октября будут проиндексированы на 8,5%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, а также на перевозки пассажиров в дальнем следовании в РФ вырастут с октября.

Соответствующее распоряжение правительства РФ от 22 июля N1924-р опубликовано на официальном портале правовых актов.

"ФАС России проиндексировать с 1 октября 2026 г.:

- на 8,5% действующие тарифы, сборы и плату в отношении перевозок грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов с включением этой индексации в индексируемую базу;

- на 9,2% действующие тарифы на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые организациями - владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем следовании, а также на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в регулируемом сегменте (имеется в виду проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования - ИФ) железнодорожных перевозок, багажа и грузобагажа", - сказано в распоряжении.

Как сообщалось, в рамках плановой индексации на 2026 г. грузовые ж/д тарифы в РФ с 1 декабря 2025 г. выросли на 10%, на 9,6% поднялись тарифы на услуги инфраструктуры для пассажирских перевозок в дальнем следовании и на 11,4% - тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте.

С 1 января 2026 г. также применяется коэффициент 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава (включая приравненный к ним по тарифным условиям специализированный подвижной состав) и специализированных платформ (после перевозки контейнеров, за исключением такого пробега в (из) ремонт).

Кроме того, с 1 марта действует допнадбавка в 1% к грузовым ж/д тарифам, связанная с транспортной безопасностью.