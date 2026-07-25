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Многоквартирный дом поврежден в Белгороде от удара дрона, три человека пострадали

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Вследствие атаки ВСУ частично разрушена стена многоквартирного дома в Белгороде, пострадали три человека, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

"Один беспилотный летательный аппарат атаковал многоквартирный дом. Троих мужчин, получивших осколочные ранения, бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в его сообщении в мессенджере Мах.

Частично разрушена стена здания, повреждены остекление и припаркованные машины, добавили в оперштабе.

При атаке второго беспилотника на коммерческий объект повреждены сооружение, фасад и три автомобиля.

Белгород Белгородская область
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