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Песков сообщил, что Путин и Токаев обсудят украинские удары по инфраструктуре КТК

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Украина, атакуя инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), наносит удары и по Казахстану, и по США, поскольку акционерами выступают в том числе американские компании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас де-факто речь идет о том, что Украина наносит удары и по Казахстану, и по Соединенным Штатам Америки, потому что акционерами КТК являются и Казахстан, и американские компании. Конечно, это будет упоминаться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться ситуация вокруг КТК на встрече лидеров России и Казахстана в Омске.

Песков отметил, что тему поднимут.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи обещал проинформировать казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции.

Путин и Токаев в субботу встретились на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, который проходит 24-25 июля.

КТК Каспийский трубопроводный консорциум Казахстан Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев Дмитрий Песков
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