Новак сообщил, что кабмин обсуждает доппоставки топлива для стабилизации в регионах Сибири

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правительство России обсуждает дополнительные поставки топлива для стабилизации ситуации в сибирских регионах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что особое внимание правительство уделяет ситуации с топливом в сибирском регионе: в Алтайском крае, Республике Алтай, Республике Саха - Якутия, Иркутской области и Забайкальском крае.

"Мы на последнем штабе подробно обсуждали то, что можно дополнительно поставить в эти регионы и быстрее там стабилизировать ситуацию", - сказал вице-премьер.