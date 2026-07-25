Путин заявил об активном сотрудничестве РФ и Казахстана на международной арене

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россия и Казахстан активно сотрудничают на международной арене, заявил президент РФ Владимир Путин, предложив сверить часы по работе Москвы и Астаны в ОДКБ и ЕАЭС.

Президенты России и Казахстана Путин и Касым-Жомарт Токаев провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

"Мы сотрудничаем на международной арене активно, во всех наших региональных организациях принимаем самое активное участие", - сообщил он.

Российский лидер отметил, что в 2026 году РФ председательствует в ОДКБ, а Казахстан в ЕАЭС.

"Здесь тоже есть нам о чем поговорить, сверить часы", - добавил он.