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Путин проинформирует Токаева о ситуации на украинском направлении

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пообещал в деталях проинформировать лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ситуации на украинском направлении.

Путин и Токаев в субботу проводят переговоры на полях Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

"Что касается украинского направления, то я вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях", - сказал Путин в ходе встречи.

Украина Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев Омск
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