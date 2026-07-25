Путин проинформирует Токаева о ситуации на украинском направлении

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин пообещал в деталях проинформировать лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ситуации на украинском направлении.

Путин и Токаев в субботу проводят переговоры на полях Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

"Что касается украинского направления, то я вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях", - сказал Путин в ходе встречи.