Непогода привела к падению деревьев и отключению света в Барнауле

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Последствия непогоды ликвидируют в субботу в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с усилением ветра, грозой и обильными осадками (за сутки выпало 14 мм осадков, с начала месяца - 64,5 мм при месячной норме 72 мм), на территории Барнаула зафиксирован ряд повреждения городской инфраструктуры.

По состоянию на 20:00 зарегистрировано 47 происшествий различного характера. Пострадавших нет. Специалисты городских служб продолжают работы по устранению последствий стихии, сказано в сообщении.

Зафиксировано, в частности, три аварийных отключения электроэнергии. На данный момент ведутся работы по восстановлению подачи энергии в микрорайоне Спутник и на станции Ползуново.

В результате засора ливневой канализации зарегистрировано семь случаев подтопления подполий частных жилых домов в Октябрьском, Центральном и Железнодорожном районах, восстановительные работы продолжаются.

Как сообщили в мэрии, из-за скопления воды были временно затруднены проезд и движение трамваев и троллейбусов на нескольких участках дорог. К настоящему времени движение на большинстве участков восстановлено.

Кроме того, зафиксировано 20 случаев падения деревьев. Также отмечены повреждения кровель на двух зданиях в Индустриальном и Октябрьском районах.

Также, по данным мэрии, зафиксирован провал дорожного покрытия на перекрестке улиц Смирнова и Северо-Западная, поврежден автомобиль. Устранена угроза падения башенного крана в Октябрьском районе, отмечается в сообщении.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Все экстренные службы города работают в усиленном режиме.