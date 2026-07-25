Женщина и двое детей погибли на пожаре в селе в Ульяновской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара возбуждено в Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета в канале Мах.

Дело заведено и расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По версии следствия, в субботу около 6:00 произошло возгорание детской комнаты, которое спровоцировало пожар в одной из квартир в селе Большие Ключищи Ульяновского района.

В результате пожара погибли дети трех и шести лет, а также пожилая женщина.