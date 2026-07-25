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Пожар на Тюменском НПЗ, на территорию которого упал БПЛА, ликвидирован

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ликвидирован пожар на НПЗ в Тюменской области, на территорию которого упал беспилотник, сообщает губернатор региона Александр Моор в своем канале в Max.

"Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован. Сегодня в результате атаки вражеских БПЛА на территории предприятия произошло возгорание. Оперативно на место происшествия прибыли все экстренные службы. Погибших и пострадавших нет. Размер и характер причиненного ущерба устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу днем на территорию Тюменского НПЗ упал БПЛА, произошло возгорание.

Тюменская область Александр Моор Тюменский НПЗ
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