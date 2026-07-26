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Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Военно-морские силы России эффективно решают стоящие перед ними задачи, набирает мощь морская составляющая ядерной триады, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане", - говорится в поздравлении Путина с днём Военно-морского флота, опубликованном в воскресенье на сайте Кремля.

"Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются. Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России", - отметил президент.

Путин подчеркивает, что "продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов". "Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и лётных частей", - говорится в поздравлении.

В России растет профессионализм моряков, добавил он. "Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки", - отмечает глава государства.

"Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе Золотых Звезд Героев России", - подчеркивает Путин.

Россия Владимир Путин ВМФ
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