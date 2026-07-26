Более 200 жилых домов освободились от паводковых вод в Свердловской области

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Жилые дома и приусадебные участки освободились от паводковых вод в 30 населенных пунктах Свердловской области, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На подтопленных территориях продолжается освобождение объектов жилой инфраструктуры: за минувшие сутки от паводковых вод полностью освободились 205 жилых домов и 316 приусадебных участков в 30 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Больше всего воды ушло в Ирбитском муниципальном округе, где освободилось 197 жилых домов и 210 приусадебных участка.

Всего в области, по данным МЧС, на утро пятницы остаются затопленными 293 жилых дома, 2 тыс. 469 приусадебных участков, четыре дачных дома и 10 низководных мостов.

Начата работа по просушке и откачке воды из домов по заявкам от граждан. За сутки проведена откачка воды из 125 жилых домов, просушены 55 домов.

К ликвидации последствий паводка и оказанию помощи жителям привлечено более 500 человек и 150 единиц техники.