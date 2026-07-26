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Почти 90 поездов задерживаются в пути из-за непогоды в Ростовской области

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Количество задержанных из-за непогоды в Ростовской области поездов выросло до 89, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"В связи с аварийным отключением тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов, которое произошло 25 июля из-за непогоды в Ростовской области, в настоящее время в пути задерживается 89 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Максимальное время задержки составляет до 8 часов.

В настоящее время работа тяговых подстанций восстановлена, основные повреждения инфраструктуры из-за непогоды устранены.

Как сообщалось, отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движения поездов произошло в Ростове-на-Дону вечером в субботу из-за сильного дождя и ураганного ветра.

Ростовская область
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