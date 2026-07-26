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Дирекцию особо охраняемых природных территорий создадут в Запорожской области

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило распоряжение о создании объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Запорожской области, сообщила пресс-служба кабинета министров в воскресенье.

"В Запорожской области будет создана объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий. Распоряжение об этом подписано. Новая структура создается для сохранения природных комплексов, растительного и животного мира, естественных экологических систем, историко-культурных объектов и их восстановления", - говорится в сообщении.

Кроме того, дирекция будет заниматься научными исследованиями в области охраны окружающей среды, экологическим просвещением и вести экологический мониторинг на ООПТ федерального значения на территории региона.

Уточняется, что работа ведется в рамках реализации программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщалось, в январе правительство России создало национальный парк "Великий луг" на территории Запорожской области.

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