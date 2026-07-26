Три человека погибли на пожаре в Ульяновской области

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Женщина и двое малолетних детей погибли в результате пожара, который произошел в селе Большие Ключищи Ульяновской области, сообщает региональное ГУ МЧС в воскресенье.

"В Ульяновском районе в населенного пункта Большие Ключища на улице Ленина произошел пожар в квартире многоквартирного дома. К сожалению, погибли женщина 1950 года рождения, дети 2020 и 2023 годов рождения", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.