Более 40 БПЛА за сутки уничтожено над Брянской областью

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Сорок четыре беспилотника ликвидировано в воздушном пространстве Брянской области за минувшие сутки, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 44 вражеских БпЛА самолетного типа", - написал он в воскресенье в своем канале в мессенджере Max.