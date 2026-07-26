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Один человек погиб, пятеро пострадали в Херсонской области из-за ударов ВСУ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в Херсонской области в результате украинских ударов за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в воскресенье в своем канале в Max.

По его словам, беспилотник атаковал грузовик на трассе Р-280, погиб мужчина. Кроме того, удар дрона по легковому автомобилю на дороге Чаплинка - Каховка привел к ранению еще одного мужчины.

Губернатор добавил, что из-за атак БПЛА пострадали две женщины и мужчина в Раденске, а также мужчина в Железном Порту. Все пострадавшие госпитализированы.

Херсонская область Владимир Сальдо
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