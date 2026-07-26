Пожар в Астраханской области локализован на площади 900 кв. метров

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание сухой растительности в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что пожар локализован на площади 900 кв. метров.

Ранее стало известно, что 12 строений, в том числе восемь жилых домов, и сухая растительность загорелись в поселке Нижний Баскунчак. Тушение пожара осложняют сухая и жаркая погода, а также сильный ветер. К ликвидации возгорания привлекли 25 человек и восемь единиц техники, включая пожарный поезд.