Восемь частных домов загорелись в Астраханской области из-за жары и сильного ветра

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Восемь жилых домов и сухая растительность горят в поселке Нижний Баскунчак (Астраханская область), сообщили в главном управлении МЧС по региону в воскресенье.

"В Астраханской области ликвидируют пожар в частном секторе (...) Горит сухая растительность и 12 строений, в том числе 8 жилых домов. Площадь пожара 900 кв. м", - говорится в сообщении канала управления в Max.

Тушение пожара осложняют сухая и жаркая погода, а также сильный ветер. К ликвидации возгорания привлекли 25 человек и восемь единиц техники, включая пожарный поезд. Группировку наращивают.