Песков отметил, что Киев хорошо знает, что надо делать для урегулирования на Украине

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин уже озвучивал все предложения России по Украине, киевский режим хорошо знает, что нужно делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все предложения со стороны России уже были озвучены президентом Путиным, верховным главнокомандующим. И в киевском режиме очень хорошо знают, что нужно делать", - сказал он, отвечая на вопрос о предложениях США и РФ по Украине.

Накануне Песков заявил, что Киев не всегда подчиняется требованиям Вашингтона, предпочитая иметь "крышу" со стороны европейских государств.