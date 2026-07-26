Поиск

Песков отметил, что Киев хорошо знает, что надо делать для урегулирования на Украине

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин уже озвучивал все предложения России по Украине, киевский режим хорошо знает, что нужно делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все предложения со стороны России уже были озвучены президентом Путиным, верховным главнокомандующим. И в киевском режиме очень хорошо знают, что нужно делать", - сказал он, отвечая на вопрос о предложениях США и РФ по Украине.

Накануне Песков заявил, что Киев не всегда подчиняется требованиям Вашингтона, предпочитая иметь "крышу" со стороны европейских государств.

Украина Владимир Путин Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил о важной роли российского ВМФ в решении задач СВО

 Путин заявил о важной роли российского ВМФ в решении задач СВО

Более 50 человек обратились за медпомощью после непогоды в Ростовской области

 Более 50 человек обратились за медпомощью после непогоды в Ростовской области

Более 100 населенных пунктов остались без света в Ростовской области из-за непогоды

В Кремле заявили о дуализме в позиции Трампа по Украине

Путин подведет итоги законотворческой работы за 5 лет на встрече с депутатами ГД 27 июля

Путин подписал закон об обязанности мигрантов содержать себя и своих детей

 Путин подписал закон об обязанности мигрантов содержать себя и своих детей

Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за непогоды

 Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за непогоды

Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-28" вернулся на Землю с МКС

Восемь поездов в сообщении с Крымом задержаны из-за непогоды в Ростовской области

Военные РФ нанесли удары по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10752 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3337 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов