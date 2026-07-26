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Путин отметил неизменно проявляемые военнослужащими ВМФ отвагу и мужество

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российский военный флот создавался трудом, талантом, волей и победами многих поколений, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград военнослужащих ВМФ РФ в воскресенье в Санкт-Петербурге.

"Он создавался трудом, талантом, волей и победами многих поколений, и вы вписали свои имена в его великую историю", - отметил глава государства в ходе церемонии награждения.

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"Моряки надводных и подводных сил, летчики морской авиации, бойцы морской пехоты, береговых войск неизменно проявляют отвагу и мужество", - добавил Путин.

"Для матросов и офицеров российского Военно-морского флота преданность отчизне всегда была и остается мощной духовной опорой, основой богатых флотских традиций", - подчеркнул российский лидер.

"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем Военно-морского флота. Рад вручить вам высокие государственные награды. Вы удостоены их за отвагу, ратные подвиги и безупречную службу отечеству, за верность воинскому долгу, родной стране, своему народу", - отметил Путин.

День Военно-морского флота России в этом году отмечается 26 июля.


ВМФ РФ Владимир Путин
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