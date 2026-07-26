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Песков заявил, что ВС РФ по мере необходимости выбивают военный потенциал Украины

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ знают, что делают, и по мере необходимости выбивают военный потенциал Украины, тем самым снижая способность киевского режима совершать теракты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье.

"Они (российские военные - ИФ) знают, что они делают, и по мере необходимости они выбивают военный потенциал Украины, околовоенный потенциал Украины, тем самым снижая, в целом, способность киевского режима совершать такие террористические действия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о террористических актах со стороны Украины.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июля 2026 года Военная операция на Украине
Украина Дмитрий Песков
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