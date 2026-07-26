Песков заявил, что ВС РФ по мере необходимости выбивают военный потенциал Украины

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ знают, что делают, и по мере необходимости выбивают военный потенциал Украины, тем самым снижая способность киевского режима совершать теракты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье.

"Они (российские военные - ИФ) знают, что они делают, и по мере необходимости они выбивают военный потенциал Украины, околовоенный потенциал Украины, тем самым снижая, в целом, способность киевского режима совершать такие террористические действия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о террористических актах со стороны Украины.