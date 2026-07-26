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Количество задержанных поездов из-за непогоды в Ростовской области выросло до 111

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Количество задержанных из-за непогоды в Ростовской области поездов выросло до 111, сообщает ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в мессенджере Мах.

"На данный момент с опозданием следует 111 поездов, максимальное время задержки составляет 7 часов. На конечные станции прибыло восемь поездов, ранее задержанных из-за непогоды в Ростовской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, изменено время отправления с начальных станций еще четырех поездов. Так, поезд № 326 Новороссийск - Пермь отправится со станции Новороссийск 26 июля не ранее 17:30 по московскому времени вместо 15:40 26 июля; № 151 Анапа - Москва отправится со станции Анапа 26 июля не ранее 18:45 вместо 17:15 26 июля; № 506 Новороссийск - Тамбов отправится со станции Тамбов 26 июля не ранее 19:10 вместо 17:10 26 июля; № 42 Москва - Саранск отправится из Москвы 27 июля не ранее 1:00 вместо 21:50 26 июля.

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В сообщении отмечается, что на вокзалах СКЖД производится возврат и переоформление проездных документов, бесплатно предоставляются места в залах повышенной комфортности, комнатах длительного отдыха и камерах хранения.

Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, обеспечиваются питанием.

Как сообщалось, штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером в субботу. От разгула стихии пострадали 28 человек, один погиб. Непогода привела к перебоям в системах жизнеобеспечения.

Ростовская область РЖД
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