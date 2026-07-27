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В РФ заблокировано более 25 тыс. ресурсов с информацией о запрещенных БАДах

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Доступ к более чем 25 тыс. интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок, реализация которых запрещена в России, заблокирован в стране, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано свыше 25 тыс. подобных площадок", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства в Мах.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в числе заблокированных - интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и/или содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни: "Биотин 5000 для волос 120 капсул Biotin NOW Foods, США", "Витамин Б 12 В12 фолиевая кислота". А также продукция, являющаяся опасной, - "Мухоморный микродозинг RedMicro".

Роспотребнадзор
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