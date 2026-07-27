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Арестован житель Новосибирска, стрелявший из пневматики по подросткам

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении 29-летнего жителя Новосибирска, обстрелявшего подростков из пневматической винтовки, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, ночью 21 июля обвиняемый со своего балкона на четвертом этаже на улице Есенина , из хулиганских побуждений выстрелил в сторону 13-летней девочки, проходившей по придомовой территории.

Она была доставлена в медицинское учреждение, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, через несколько дней обвиняемый совершил аналогичное преступление, выстрелив в двух несовершеннолетних.

Фигурант арестован.

Пресс-служба ГУ МВД России по региону сообщает, что по месту жительства фигуранта была обнаружена и изъята пневматическая воздушная винтовка.

Новосибирск
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