Туроператоры РФ сообщили о росте интереса к поездкам в Великобританию

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Туроператоры фиксируют рост спроса на поездки в Великобританию в 2026 году, это связано, в первую очередь, с предсказуемой визовой политикой, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В зависимости от компании и канала продаж количество бронирований увеличилось на 10-91% по сравнению с прошлым годом. Среди факторов, поддерживающих спрос, участники рынка называют предсказуемую визовую политику. Великобритания продолжает принимать заявления в России, не сократила число визовых центров и выдает туристические мультивизы минимум на шесть месяцев. Туроператоры считают эту предсказуемость одним из главных факторов, поддерживающих интерес к направлению", - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, британская виза позволяет совершать многократные поездки. Доля одобрений заявлений россиян с марта 2025 года по март 2026 года составила 93%.

Главным направлением, по словам туроператоров, остается Лондон. Также туристы выбирают Эдинбург, комбинированные программы по Англии и Шотландии, событийные и спортивные поездки.

Прямых рейсов между Россией и Великобританией нет. Туристам доступны перелеты с пересадками через крупные международные хабы.

Как считают туроператоры, одним из наиболее удобных остается маршрут из Москвы в Лондон через Стамбул или Катар. Билеты в обе стороны стоят 60-70 тыс. рублей. Также есть недорогие рейсы через Ереван у FlyOne и Wizz Air. Цена начинается от 42 тыс. руб. в обе стороны.

Перелет через Дубай или Абу-Даби рейсами Emirates, Etihad и flydubai стоит от 90 до 130 тыс. руб. Такой вариант ориентирован на туристов, которым важны более комфортные условия и удобные стыковки.

Ранее посольство Великобритании в РФ сообщило, что с июля путешественникам будут оформлять электронные вместо вклеиваемых в паспорта виз-виньеток.