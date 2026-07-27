Кремль не стал комментировать слова Зеленского о возможном привлечении военных КНДР для участия в СВО

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы возможности привлечения Россией северокорейских военных для участия в специальной военной операции.

"Не считаю необходимым комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах", - заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся в СМИ заявления Зеленского о том, что Россия якобы рассматривает вопрос о возможности привлечения северокорейских военных для участия в специальной военной операции.