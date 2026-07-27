Под российский контроль перешли Торское в ДНР и Коммунаровка в Днепропетровской области

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские войска установили контроль над населенными пунктами Торское в ДНР и Коммунаровка в Днепропетровской области, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области", - сказано в сообщении.

Согласно данным ведомства, группировка "Центр" за сутки нанесла поражение живой силе и технике трех бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ивановка Днепропетровской области, Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Сергеевка, Светлое и Новониколаевка в ДНР.

Потери армии Украины в зоне действий группировки "Центр" составили до 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля, сообщили в министерстве.

В Минобороны России заявили, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике четырех бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Письменное, Великомихайловка Днепропетровской области, Новосолошино, Зарница, Долинка, Широкое и Никольское Запорожской области.

"Противник потерял до 380 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие", - проинформировало Минобороны РФ.