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Житель Алтая получил условный срок за повреждение археологического объекта

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Новоалтайский городской суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно местного жителя по делу о повреждении археологического объекта, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

В ходе следствия и суда было установлено, что у подсудимого есть земельный участок, расположенный на территории Первомайского района. Участок входит в территорию объектов культурного (археологического) наследия федерального значения "Новоалтайское поселение" ("Новоалтайск-1, поселение" и "Новоалтайск-2, грунтовый могильник"), которые включены в перечень культурного наследия и охраняются государством.

В нарушение закона обвиняемый без разрешения провел земляные работы и снял верхний слой грунта.

Своими действиями он повредил объекты культурного (археологического) наследия. Ущерб от его действий составил 27,11 млн рублей, информирует пресс-служба.

Отмечается, что в судебном заседании подсудимый вину и исковые требования не признал.

Ему инкриминировали ч. 2 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

В пользу управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края в счет возмещения причиненного вреда с подсудимого взыскана вся сумма ущерба.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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