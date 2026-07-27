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Нарушенное непогодой электроснабжение вернули в 2,6 тыс. домов в Ростове-на-Дону

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение 2,6 тыс. домовладений в Ростове-на-Дону после субботнего удара стихии, сообщил глава города Александр Скрябин.

"За сутки электроснабжение восстановлено в 2 тыс. 600 домовладениях с населением 15 тыс. человек. Аварийно-восстановительные работы на электросетях ведутся круглосуточно до полного включения всех потребителей. Работает 30 бригад, 28 единиц спецтехники. Электроснабжение на котельных АО "Теплокоммунэнерго" восстановлено", - написал Скрябин в своем канале в мессенджере Мах.

По его словам, в городе зафиксировано порядка 300 обрывов линий наружного освещения, ремонт ведут шесть бригад.

"Аварийно-восстановительные работы на электросетях ведутся круглосуточно до полного включения всех потребителей. Работают 30 бригад, 28 единиц спецтехники", - отметил градоначальник.

Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером в субботу. От разгула стихии один человек погиб, еще 11 остаются в больницах, включая ребёнка. Всего за медпомощью обратились порядка 50 человек.

Непогода привела к перебоям в системах жизнеобеспечения. Более 100 населенных пунктов в 14 муниципалитетах остались без света. Порядка 42 тыс. жителей Ростовской области временно лишились водоснабжения. В воскресенье на территории Ростова-на-Дону, а также в Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС.

Специалисты ликвидируют последствия в круглосуточном режиме. К работе присоединились 20 дополнительных бригад из Астрахани, Волгограда, Калмыкии и Краснодара.

Действие штормового предупреждения о комплексе неблагоприятных метеоусловий в Ростовской области

Ростов-на-Дону
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