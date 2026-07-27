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Военные РФ уничтожили автомобильный мост через реку Локня в Сумской области

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российская авиация ударами авиабомб уничтожила автомобильный мост через реку Локня в Сумской области, использовавшийся подразделениями ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Экипажами ВКС России по мосту, активно использовавшемуся подразделениями ВСУ, был нанесен удар с применением четырех осколочно-фугасных авиабомб ФАБ-250-270 с УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции - ИФ)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мост располагался в районе населенного пункта Уланово в Сумской области.

"Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено полное разрушение моста, что существенно нарушило логистические возможности подразделений противника в данном районе", - заявили в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
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