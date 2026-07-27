Фигурант дела Тимура Иванова Бородин приговорен к восьми годам и штрафу

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы признал бизнесмена Сергея Бородина виновным по делу о взяточничестве, в котором также фигурирует бывший замминистра обороны Тимур Иванов.

"Приговором суда Бородину назначено 8 лет колонии строго режима со штрафом 500 млн рублей", - сообщил "Интерфаксу" один из участников процесса.

Также суд сохранил арест, наложенный на банковские расчетные счета Бородина и земельный участок в Красногорске.

В связи с решением суда от 2025 года об изъятии имущества бизнесмена в доход государства, снят арест с восьми нежилых помещений в Москве, шести земельных участков в Тверской области, а также с 50% доли в уставном капитале ООО "Агрокомплекс "Русское село", номинальной стоимостью 15 млн рублей.

Бородин признал вину и заключил сделку со следствием, так что суд рассматривал его дело в особом порядке.

Также по делу проходит предприниматель Александр Фомин. Его дело также слушается в Симоновском суде.

Как установили следствие и суд, за победу в конкурсе на заключение госконтракта и общее покровительство глава компании Фомин передал Иванову и Бородину в качестве взятки около 1,3 млрд рублей, а также построил на их участках в Тверской области дома, бани, ангары и прочее.

Вину по своему второму делу Иванов не признает.

Мосгорсуд в июле 2025 года назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей за растрату.