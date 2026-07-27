Поиск

Фигурант дела Тимура Иванова Бородин приговорен к восьми годам и штрафу

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы признал бизнесмена Сергея Бородина виновным по делу о взяточничестве, в котором также фигурирует бывший замминистра обороны Тимур Иванов.

"Приговором суда Бородину назначено 8 лет колонии строго режима со штрафом 500 млн рублей", - сообщил "Интерфаксу" один из участников процесса.

Также суд сохранил арест, наложенный на банковские расчетные счета Бородина и земельный участок в Красногорске.

В связи с решением суда от 2025 года об изъятии имущества бизнесмена в доход государства, снят арест с восьми нежилых помещений в Москве, шести земельных участков в Тверской области, а также с 50% доли в уставном капитале ООО "Агрокомплекс "Русское село", номинальной стоимостью 15 млн рублей.

Бородин признал вину и заключил сделку со следствием, так что суд рассматривал его дело в особом порядке.

Также по делу проходит предприниматель Александр Фомин. Его дело также слушается в Симоновском суде.

Как установили следствие и суд, за победу в конкурсе на заключение госконтракта и общее покровительство глава компании Фомин передал Иванову и Бородину в качестве взятки около 1,3 млрд рублей, а также построил на их участках в Тверской области дома, бани, ангары и прочее.

Вину по своему второму делу Иванов не признает.

Мосгорсуд в июле 2025 года назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей за растрату.

Тимур Иванов Красногорск Сергей Бородин Симоновский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин убежден, что Западу не удастся своими шагами расколоть российское общество

 Путин убежден, что Западу не удастся своими шагами расколоть российское общество

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые за 2 недели

 Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые за 2 недели

Число погибших при воздушной атаке на Ростовскую область возросло до пяти

Песков заявил об отсутствии каких-либо новых формул или предложений по украинскому урегулированию

Госдума восьмого созыва приняла почти 3 тысячи законов

 Госдума восьмого созыва приняла почти 3 тысячи законов

"КАМАЗ" отменил переход на четырехдневную рабочую неделю в августе-октябре

 "КАМАЗ" отменил переход на четырехдневную рабочую неделю в августе-октябре

Режим ЧС введен в границах поврежденных ударами БПЛА домов в Ростове-на-Дону

Здание производственного объекта частично повреждено в Таганроге от обломков БПЛА

Водопроводную воду в Тюмени начали дополнительно хлорировать

"АвтоВАЗ" планово ушел в летний корпоративный отпуск с 27 июля по 16 августа
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3343 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10763 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов