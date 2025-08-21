Прокуроры просят обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минобороны Иванова на сумму более 1,2 млрд руб.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ просит Пресненский суд Москвы обратить в доход государства имущество бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, осужденного за коррупцию, а также его родственников и близких, на сумму более 1,2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в надзорном ведомстве.

"По поручению генерального прокурора РФ была проведена проверка, в ходе которой установлено наличие у Иванова незаконно нажитого имущества общей стоимостью более 1 млрд 239 млн рублей, что многократно превышает сумму его дохода за 2016-2024 годы", - сказал собеседник агентства.

Ответчиками по иску также выступают бывшая жена Иванова, его отец, гражданская жена, бизнесмен Сергей Бородин, фигурирующий в деле, и другие лица.

Как пояснил источник, прокурорской проверкой установлено, что Иванов "с целью сокрытия своего реального имущественного положения от контролирующих органов приобретаемые объекты недвижимости и транспортные средства оформлял на своих родственников и доверенных лиц".

Генпрокуратура, в частности, просит суд обратить в доход государства денежные средства со счетов Иванова и других ответчиков в рублях и иностранных валютах, элитные автомобили и мотоциклы, почти 200 дорогостоящих ювелирных изделий, 30 картин русских и иностранных художников 19-20 веков, 26 единиц холодного и огнестрельного антикварного оружия, коллекцию наручных часов, антикварных книг.

Также речь в иске идет о земельных участках в Москве, Подмосковье, Карелии и других регионах. Стоимость недвижимости, зарегистрированной только на бывшего замминистра, превышает 235 млн рублей.

"Полученные в ходе проверки материалы свидетельствуют о том, что с целью сокрытия своих незаконных доходов Иванов не указывал их в справках о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, ежегодно представляемых им в Минобороны, а незаконно полученные денежные средства тратил на приобретение дорогостоящего имущества", - сказал источник.

По его словам, подача и рассмотрение иска будут взяты на личный контроль генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Накануне стало известно, что Генпрокуратура обратилась в Пресненский суд Москвы с иском об обращении в доход государства имущества Иванова.

Иск подан первым заместителем генпрокурора РФ Анатолием Разинкиным, он поступил в суд и зарегистрирован.

Иванов был арестован в апреле 2024 года. В июле Мосгорсуд признал его виновным в хищении и легализации преступных доходов и приговорил к 13 годам колонии.

Как установлено следствием и судом, в 2015 году Иванов, когда возглавлял "Оборонстрой", сформировал организованную группу, в которую среди прочих вошли экс руководитель компании "Оборонлогистика" Антон Филатов, бывший председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский, а также ещё несколько человек, для хищения части денежных средств, фактически выделенных на закупку паромов. По данным следствия, через цепочку подконтрольных им компаний фигуранты похитили 216 млн руб., которые затем легализовали, в частности, через фиктивные соглашения на оказание консалтинговых и консультационных услуг, в том числе с зарубежными юридическими лицами.

Второй эпизод присвоения связан с хищением 3,9 млрд руб. "Интеркоммерцбанка" по различным фиктивным соглашениям на закупку и обмен валюты через их перевод на счета подконтрольных фигурантам юрлиц в других банках.

В отношении Иванова также расследуется еще одно дело о получении взяток на общую сумму порядка 1,3 млрд рублей. По версии следствия, незаконные вознаграждения были получены за действия и покровительство компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, принадлежащих, как считает следствие, экс-замминистра. По этому обвинению он также не признаёт вину.

Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года. В военном ведомстве он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил РФ. Перед этим Иванов несколько лет возглавлял компанию "Оборонстрой". Был уволен с занимаемой должности после ареста по утрате доверия.