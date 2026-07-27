В Мурманской области запретили публиковать данные о последствиях атак БПЛА

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Правительство Мурманской области ввело дополнительные меры в части усиления охраны общественного порядка, которые касаются распространения данных, в том числе, в средствах массовой информации, соцсетях и мессенджерах об использовании беспилотников.

Соответствующее постановление губернатора Андрея Чибиса опубликовано в электронном бюллетене правительства региона.

Запрет распространяется на данные о применении и последствиях применения в Мурманской области беспилотников, включая безэкипажные подводные и надводные суда, ракетно-артиллерийского и иного вооружения. Нельзя также распространять данные, которые позволяют идентифицировать такую технику, а также места поражения объектов и характер нанесенных повреждений.

Также запрет касается информации о работе средств и систем противодействия БПЛА, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Запрещена и информация о местах расположения и временной дислокации объектов Вооруженных сил России, правоохранительных органов, их инфраструктуры. Также запрещена публикация данных о системах охраны критически важных объектов, к которым отнесены объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов, портовых зон.

Официальное опубликование такой же информации органами власти по-прежнему разрешено. Мониторинг за исполнением этих ограничений возложен на министерство информационной политики и центр управления регионом Мурманской области.