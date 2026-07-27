Путин отметил рост уровня политической культуры в России за последние годы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские парламентские партии проведут предстоящую избирательную кампанию в Госдуму с уважением к избирателям и друг к другу, уверен президент Владимир Путин.

"Уверен, что парламентские партии проведут избирательную кампанию с уважением к нашим избирателям и, конечно, друг к другу", - сказал он на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва.

Он добавил, что уровень политической культуры в России за последние годы вырос, а консолидация ведущих политических сил является залогом преемственности в работе по достижению национальных целей развития.