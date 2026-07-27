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Путин ожидает, что в бюджете РФ на 2027-29 гг. приоритетными будут оборонные и социальные вопросы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин ожидает, что при подготовке проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы приоритет будет отдан вопросам обороны страны, решению социальных задач, поддержке ключевых отраслей экономики и рынка труда.

"Наша бюджетная политика традиционно выстраивается при самом активном, содержательном участии парламентариев. Уверен, что и при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом наряду с укреплением обороны страны будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда, где уровень безработицы, как вы знаете, снизился до исторически минимальных значений", - сказал он на встрече с депутатами Госдумы.

Глава государства отметил, что помимо адаптации к новым условиям, преодоления "искусственных барьеров, которые создаются извне", на перспективу поставлены амбициозные цели в части повышения благополучия людей, широких возможностей для самореализации каждого человека, снижения уровня бедности. "Здесь у нас есть чем гордиться - динамика хорошая. Мы ставим задачу технологического лидерства и добиваемся при всех внешних ограничениях необходимого нам результата. Будем работать по всем этим направлениям", - отметил он.


Владимир Путин
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