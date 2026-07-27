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Путин проведет важный международный телефонный разговор, но не с Трампом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Международный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина в понедельник будет не с американским коллегой Дональдом Трампом, но он тоже очень важен, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не с Трампом. Но тоже очень важный", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидается ли в понедельник разговор с Трампом.

Ранее он сообщал, что международный телефонный разговор Путина ожидается во второй половине дня.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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