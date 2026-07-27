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Суд РФ взыскал с германской Schottel 3 млн евро в пользу "Окской судоверфи"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск АО "Окская судоверфь" (Нижегородская область) о взыскании с компании Schottel (Германия) 2 млн 999 тыс. евро предоплаты за непоставленное судовое оборудование, говорится в картотеке суда.

Предоплату за винторулевые колонки и оборудование к ним судоверфь провела в рамках четырех контрактов с Schottel, заключенных в 2021-2022 годах. Ответчик оборудование не поставил, требование о возврате денежных средств после одностороннего расторжения контракта со стороны Окской судоверфи не удовлетворил.

Ответчик объяснил нарушение сроков поставки оборудования обстоятельствами непреодолимой силы и счел, что это исключает его вину. Таким обстоятельством Schottel назвал введение иностранными государствами экономических санкций в отношении РФ.

Суд отклонил этот довод, указав, что само по себе применение экономических санкций к РФ "как результат сложившейся международной политики не свидетельствует о невозможности исполнения ответчиком своих обязательств по поставке товара в рамках заключенного договора". Такие санкции, по мнению суда, не относятся к форс-мажору, а квалифицируются как элемент предпринимательского риска.

Отсылку ответчика к уведомлению Торгово-промышленной палаты г. Кобленца от 2 марта 2022 года, информирующего о ведении санкций к РФ, суд счел несостоятельной, так как ТПП "не свидетельствует факт форс-мажора, а лишь информирует о потенциальных рисках".

"В письме (ТТП г. Кобленца - ИФ) не употребляется слово "форс-мажор" и не говорится о наступлении обстоятельств непреодолимой силы", - отмечает суд.

Как сообщалось, Окская судоверфь год назад подала иск в Арбитражный суд Нижегородской области о взыскании с Schottel долга. В обеспечение своих исковых требований верфь просила наложить арест на принадлежащие Schottel 100% ООО "Шоттель" (Санкт-Петербург), это требование суд не удовлетворил.

Окская судоверфь - одно из ведущих российских предприятий по строительству судов класса "река-море". Верфь многие годы принадлежала Волжскому пароходству, но в конце 2023 года судоходная компания продала предприятие. Сумма сделки и покупатель не назывались.

Schottel Industries GmbH - промышленная инвестиционная компания, занимающаяся производством судовых двигательных установок, редукторной техники, разработкой технологий для автоматизации и возобновляемых источников энергии.

Schottel Германия
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