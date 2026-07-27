Иностранцам запретили владеть землей в "Сириусе"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Федеральная территория "Сириус" внесена в перечень территорий, где иностранные граждане не могут владеть землей на праве собственности, такой указ подписал президент Владимир Путин.

"Внести в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, утвержденный указом президента Российской Федерации от 9 января 2011 года № 26 (...), изменение, дополнив его пунктом следующего содержания: "1111. Федеральная территория "Сириус", - говорится в указе, размещенном на портале правовой информации.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Федеральная территория "Сириус" расположен на побережье Черного моря в Имеретинской низменности, в междуречье Мзымты и Псоу. Она является площадкой для реализации инновационных проектов и технологий. "Сириус" занимает 1,4 тысячи га, значительная часть которых уже застроена.

При этом работы продолжаются. В частности, в 2025 году был объявлен конкурс на разработку мастер-плана, который включает в себя два участка площадью 19,4 и 23,1 га. Тут планируется создание второй очереди научно-технологического кампуса университета "Сириус", а также инновационного IT-кластера.