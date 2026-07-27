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Маркировать продукцию, созданную с участием ИИ, считают необходимым 77% россиян

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Большинство россиян (77%) высказываются за специальную маркировку продуктов, изображений и технических решений, созданных и разработанных искусственным интеллектом, либо с его участием, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

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При этом каждый второй (51%) считает такую маркировку жизненно необходимой, еще каждый четвертый (26%) склоняется к тому, что такого рода маркирование было бы полезным, показывают результаты исследования, опубликованные в понедельник на официальном сайте организации.

В свою очередь, каждый шестой (16%) не видит необходимости в такой маркировке, оставшиеся 6% респондентов не знают, что сказать по данному поводу, отмечают социологи.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 3 июля 2026 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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