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Две трети россиян поддерживают использование ИИ лишь в ряде сфер

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Две трети россиян (67%) в настоящее время придерживаются мнения о том, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) следует применять лишь в некоторых сферах, два года назад так считали 61% сограждан, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

В свою очередь, в пользу повсеместного использования ИИ высказывается почти каждый пятый (19%), в 2024 году такую позицию занимали 17% респондентов, отмечают социологи.

Согласно опросу, удельный вес респондентов, считающих, что ИИ вообще не следует использовать, за последние два года снизился с 12% до 9%.

По данным ВЦИОМ, оставшиеся 5% участников опроса затрудняются определиться со своей точкой зрения по данному поводу.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли ИИ принимать решения в соответствии с этическими и моральными нормами, 6% опрошенных россиян предположили, что это возможно уже сегодня. В достижение уровня таких возможностей в течение ближайших пяти лет верят 19% сограждан, в течение десяти лет - каждый седьмой (14%), в течение 20 лет - 4% респондентов, в период более 20 лет - 8% опрошенных, отмечают социологи.

В свою очередь, каждый третий (34%) полагает, что ИИ никогда не сможет действовать таким образом, а оставшиеся 15% респондентов не знают, что сказать по этому поводу, показывает исследование.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 3 июля 2026 года среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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