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Россия с 27 июля ограничивает ввоз молочной продукции из Армении

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 27 июля ограничивает поставки молочной продукции из Армении.

Как сообщается в письме замруководителя Россельхознадзра Константина Савенкова в адрес глав теруправлений службы и ФТС России, ведомство обратилось в Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении с просьбой с 27 июля 2026 года приостановить ветеринарную сертификацию молочной продукции со всех предприятий Армении в адрес российских получателей.

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"Обязываю обеспечить контроль за недопущением ввоза молочной продукции из Армении в Российскую Федерацию с 27.07.2026" - говорится в документе.

В пресс-релизе Россельхознадзор сообщил, что его специалисты с 14 по 21 июля провели инспекцию молокоперерабатывающих предприятий Армении, которые поставляли в РФ продукцию под гарантии ветеринарной службы республики, и выявили ряд нарушений.

По данным ветеринарной службы, в ходе проверки было установлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию. "Подтверждены случаи использования сырья третьих стран для производства высокожирной продукции для российского рынка, несмотря на ранее предоставляемые заверения ветеринарной службы Армении об использовании отечественного сырья или сырья предприятий ЕАЭС", - говорится в пресс-релизе службы.

"Проведенная работа подтвердила нарушения, которые фиксировались в ходе инспекций в 2023-2024 годах. Они относятся к обеспечению системы прослеживаемости, оформлению ветеринарно-сопроводительных документов на сырье и готовые товары, проведению ветеринарно-санитарной экспертизы входящего сырья, функционированию систем управления рисками и исполнению программ производственного контроля", - уточняет Россельхознадзор.

Согласно сообщению, до настоящего времени в Армении не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. "Особенно это касается переработки молока от физических лиц, которые не могут гарантировать безопасность сдаваемой продукции. Кроме того, необходимо обратить внимание на лабораторную базу", - констатирует Россельхознадзор.

"Учитывая выявленные нарушения, Россельхознадзор принял меры по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции", - говорится в сообщении.

В настоящее время из Армении также запрещен ввоз рыбы и всех видов подкарантинной продукции, включая цветы.

Россельхознадзор Армения молочная продукция
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