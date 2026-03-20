Депутаты предложили передавать Министерству обороны сведения ЗАГС в электронной форме

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект № 1182382-8 о наделении Министерства обороны полномочиями получать сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в электронной форме.

Эту норму депутаты предложили ради оптимизации процесса предоставления социальных гарантий компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала Вооруженных сил, гражданам, уволенным с военной службы, членам их семей, а также ведения воинского учета граждан, указывается в пояснительной записке.

Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) - государственный информационный ресурс, который включает сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния.